Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Schlägerei endet im Krankenhaus

Duisburg (ots)

Eine Schlägerei auf der Augustastraße endete für einen 39 Jahre alten Duisburger in der Nacht zu Donnerstag (22. Dezember, 4:10 Uhr) im Krankenhaus. Der Beschuldigte geriet auf offener Straße in Duisburg Meiderich bereits in eine verbale Auseinandersetzung mit dem späteren Geschädigten. Später auf dem Nachhauseweg trafen sie erneut aufeinander. Der 23-Jährige soll auf den Älteren eingeschlagen und ihm vor den Kopf getreten haben. Der 39-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden muss. Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige vor Eintreffen der Polizei am Busbahnhof in Meiderich noch einen weiteren Mann (33) geschlagen haben soll. Dieser erlitt zwar Verletzungen, lehnte allerdings eine medizinische Behandlung vor Ort ab.

Die Polizisten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Da ein Alkohol-Vortest positiv ausfiel, entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell