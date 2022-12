Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Unter Drogen unterwegs - Polizei stoppt Autofahrer

Duisburg (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (22. Dezember, 1:50 Uhr) im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Peugeot auf der Eisenbahnstraße gestoppt. Als die Beamten den Fahrer (37) fragten, ob er Drogen konsumiert habe, verneinte er. Da der Eindruck der Einsatzkräfte aber ein anderer war, baten sie den Mann aus dem Auto auszusteigen und führten bei ihm unter anderem einen Pupillenreaktionstest sowie einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser schlug positiv auf Amphetamine an.

In der Fahrertür des Autos fanden die Polizisten eine Gas-Pistole, die mit Stahlkugeln geladen war. Außerdem entdeckten sie in dem Peugeot unter anderem ein Behältnis mit Stahlkugeln, ein Tütchen und eine Dose mit Drogen, eine Feinwaage sowie eine Kaffeeweißer-Dose mit leeren Druckverschlusstütchen. Der Fahrer hatte außerdem Geld in szenetypischer Stückelung bei sich.

Die Beamten stellten sämtliche Sachen sowie das Auto sicher. Sie nahmen den 37-Jährigen mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen - ebenso sein 47 Jahre alter Beifahrer, bei dem die Beamten Drogenreste in seiner Weste fanden.

