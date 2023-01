Polizei Paderborn

POL-PB: Randale mit Feuerwerkskörpern

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Nach zahlreichen Sachbeschädigungen und Brandstiftungen durch Feuerwerkskörper rund um Silvester ist auch am letzten Wochenende noch mit Raketen und Böllern randaliert worden.

In der Nacht zu Samstag, 07.01.2022, meldete ein Autofahrer gegen 01.20 Uhr ein Feuer am Pfingststuhlweg in Bad Lippspringe. An einem Weg in Richtung Lippe brannte eine Sitzbank. Wie sich herausstellte war auf der Kunststoff-Sitzfläche eine Feuerwerksbatterie entzündet worden. Der Kunststoff hatte Feuer gefangen und die Bank wurde zerstört. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An der Gesamtschule in Borchen ging in der Nacht zu Sonntag, 08.01.2022, ein Fenster zu Bruch. Zwischen den Splittern wurden Böllerreste entdeckt. Um 00.20 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall gehört - möglicherweise die Tatzeit. Polizisten nahmen wegen der Sachbeschädigungen an Bank und Fenster Strafanzeigen auf. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Am Sonntagnachmittag meldete ein Zeuge einen Jugendlichen, der auf der Lippebrücke an der Residenz-Straße in Schloß Neuhaus mehrere Böller zündete. Der Junge stieg dann in einen Bus. Diesen stoppte die Polizei und entdeckte den Tatverdächtigen. Der 17-Jährige hatte noch ein paar Böller in der Tasche. Gegen ihn läuft jetzt einen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Rund um Silvester und Neujahr hat die Polizei im Kreis Paderborn 31 Strafanzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung oder Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper aufgenommen. Sachschäden gab es an fünf Gebäuden und drei Autos. Viele Hecken und Mülltonnen gingen in Flammen auf. In fünf weiteren Brandfällen wird nicht ermittelt, weil lediglich trockenes Gras in Flammen aufgegangen war. Ermittlungen laufen zudem wegen drei Körperverletzungsdelikten durch Böller und Feuerwerksraketen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell