Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots)

Drei bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schönau ein. Der Bewohner der Räume, der sich derzeit im Urlaub befindet, bemerkte auf Aufnahmen der in der Wohnung installierten Überwachungskamera, die er auf seinem Handy abrief, dass drei Männer in seine Wohnung einbrachen. Er verständigte einen Bekannten, der die Wohnung aufsuchte. Als dieser feststellte, dass die Wohnungstür aufgebrochen war, alarmierte der die Polizei. Nach ersten Feststellungen hatten die Einbrecher die Wohnung auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlt, was sie tatsächlich mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden.

Die Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskamera dauert an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell