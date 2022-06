Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Renault auf der Landesstraße 1189 von Magstadt in Richtung Stuttgart. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw Suzuki einer 40-Jährigen zusammen. Der Suzuki wurde durch den Aufprall nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und überschlug sich. Der Renault schleuderte noch über die Fahrbahn und kam auch seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer des Renault musste durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Magstadt, welche mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Der Rettungsdienst hatte ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt und drei Rettungswagen eingesetzt. Die Straßenmeisterei Leonberg war zur Reinigung der Straße vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sechs Streifenbesatzungen eingesetzt, vom Polizeipräsidium Reutlingen war eine Streifenbesatzung eingebunden.

