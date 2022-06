Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen/Mauren: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Strecke der K1001 zwischen Mauren und Holzgerlingen. Hierbei befuhr ein VW Golf die Straße in Fahrtrichtung Holzgerlingen und kam im Bereich des Ortsendes Mauren aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es schließlich zur Kollision mit einem Pkw Toyota im Gegenverkehr, dessen 60-jährige Fahrerin dabei im Fahrzeug eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus eingeliefert. Der 49-jährige Golf-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwischen Ehningen und Holzgerlingen für ca. zweieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

