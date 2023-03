Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Nachdem ein 21-Jähriger am Freitagabend mit seinem BMW vor der Polizei flüchtete, werden Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht. Der Mann befuhr gegen 21 Uhr den Wasemweg in Richtung Bundesstraße 27. Hier sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Haltesignale der Beamten reagierte der BMW-Fahrer zunächst nicht. Kurz darauf verlangsamte er seine Fahrt und die Polizisten wollten sich mit ihrem Streifenwagen vor das Fahrzeug des 21-Jährigen setzen Als sich das Polizeiauto neben dem BMW befand, beschleunigte dessen Fahrer das Auto stark und fuhr, ohne die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer zu beachten, über die Kreuzung der Odenwaldstraße mit der B 27. Im weiteren Verlauf bog der Mann an der Kreuzung der Hauptstraße mit der Straße "Neue Gärten", ebenfalls ungebremst, nach links in Richtung Elztal ab. Hierbei fuhr er zum Teil über den Gehweg und nahm einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker die Vorfahrt. Anschließend fuhr der 21-Jährige Richtung Ortsausgang Mosbach. Auf der geraden Strecke beschleunigte er sein Fahrzeug auf mindestens 100 km/h, fuhr mehrfach in den Gegenverkehr und links an einer Verkehrsinsel vorbei. Bei diesem Fahrmanöver wurde der Gegenverkehr gefährdet. In Neckarburken bog der Mann mit seinem weißen 5er BMW unmittelbar nach dem Ortseingang nach rechts in die Mörikestraße ein. Hier musste er sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass die Rückleuchten mehrfach aufblitzten und der Warnblinker aktiviert wurde. Nachdem die Polizisten im Wohngebiet zunächst die Verfolgung abbrachen, konnte der Fahrer im Anschluss ermittelt werden. Nun sucht die Polizei Mosbach nach Zeugen des Geschehens. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden, werden gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Buchen: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag bei Buchen. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Renault gegen 13.30 Uhr die Landesstraße 582 von Buchen kommend in Richtung Osterburken. Kurz nach Eberstadt, auf der dortigen Anhöhe, kam ihm ein dunkler PKW entgegen. Dieser soll zum Teil auf der Fahrbahn des 26-Jährigen gefahren sein, weshalb dieser, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts auswich und mit seinem Fahrzeug einen Leitpfosten touchierte. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Wohnmobil beschädigt und geflohen - wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person letzte Woche mit ihrem Fahrzeug in Walldürn. Der 58-jährige Besitzer eines Fiat Wohnmobils hatte dieses auf einem Firmenparkplatz in der Alten Amorbacher Straße abgestellt. Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr wies das Fahrzeug noch keine Beschädigungen auf. Gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen stellte der Mann dann den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach-Diedesheim: Auto überschlagen - zwei Verletzte - Zeugen gesucht

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Mosbach-Diedesheim. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 17.45 Uhr die Bundesstraße 37 von Mosbach kommend in Richtung Heidelberg. Zwischen den Abfahrten nach Diedesheim und Binau-Siedlung kam der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Schild einer Bushaltestelle, welches aus seiner Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Audi an einer Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurden sowohl der 18-Jährige als auch sein gleichaltriger Beifahrer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell