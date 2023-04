Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2023

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Folgenschwerer Unfall beim Überholen

Am Samstag, dem 01.04.2023, gegen 12.20 Uhr, teilt ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass sich auf der Landstraße Höhe Bettingen ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet hat. Vor Ort konnten die Polizeistreifen feststellen, dass vier Fahrzeuge beteiligt waren; ein Fahrzeuglenker war noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt, dieser konnte durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen überholte die Fahrzeuglenkerin eines Audis von Urphar kommend in Richtung Wertheim einen BMW 5. Beim Überholvorgang kam die Audi-Fahrerin nach links in den Grünstreifen, sie lenkte gegen und streift in der Folge einen entgegenkommenden BMW 1. Dieser kommt hierauf ins Schleudern und kommt entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Audi schleudert im weiteren Verlauf frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Ford. Der BMW 5 wurde ebenfalls bei dem Unfall beschädigt. Die zwei Insassen des Audi werden schwer verletzt. Die beiden Insassen des Fords werden lebensgefährlich verletzt. Die Insassen des BMW 1 und BMW 5 werden nicht verletzt. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Vor Ort war die Feuerwehr mit 25 Mann und 5 Fahrzeugen, die Rettung mit einem Rettungshubschrauber, 3 Rettungswagen und 3 Notärzten. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung für die voll gesperrte Straße ein. Die Reinigungsarbeiten dauern im Moment noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell