POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, zwischen 17.45 Uhr und 23.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kappishalde in Untergruppenbach ein. Nachdem eine Terrassentüre aufgehebelt worden war, gelangten die Einbrecher in das Haus. Es wurden verschiedene Räume durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Den Unbekannten fiel Geld und Schmuck in einem unteren vierstelligen Bereich in die Hände. Die Polizei in Weinsberg, Tel. 07134 9920, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Heilbronn: Unfall mit 3 Leichtverletzten

Am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, bog eine 18-jährige BMW-Fahrerin in Heilbronn von der Fügerstraße nach rechts in die Weipertstraße ab. Aus noch unbekannter Ursache brach beim Abbiegen das Heck des BMW nach links aus und touchierte einen Pkw Mercedes-Benz, der zur gleichen Zeit auf der linken Spur neben dem BMW fuhr. Die 19-jährige Fahrerin des Mercedes kam von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum, der sich im Bereich einer baulichen Trennung der Weipertstraße befindet. In dem BMW wurden die Fahrerin sowie ein 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Die Fahrerin des Mercedes erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Während bei dem BMW von einem Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro ausgegangen wird, belaufen sich die Schätzungen hinsichtlich des Schadens an dem Mercedes auf ca. 20 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Drei- und vierjährige Mädchen auf Tour

Am Samstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, traute ein Mann in der Wilhelm-Frank-Straße im Industriegebiet von Bad Mergentheim seinen Augen nicht, als er zwei drei und vier Jahre alte Mädchen auf der Straße entdeckte. Die Beiden, unter anderem mit Regencapes und Sandalen bekleidet, hatten einen Rucksack dabei und wollten bei einem Discounter Schminkutensilien einkaufen. Die Mädchen, die ihre Eltern offensichtlich nicht wecken wollten, waren in Edelfingen losmarschiert und hatten bis zu ihrer Entdeckung bereits ca. einen Kilometer zurückgelegt. Der Zeuge verständigte richtiger Weise die Polizei. Eine Streifte des Polizeireviers Bad Mergentheim konnte die beiden Kinder wieder wohlbehalten nach Hause bringen und den Eltern übergeben. Diese hatten die Abwesenheit ihrer Kinder noch gar nicht bemerkt.

Tauberbischofsheim: Auto in Graben gelandet

Am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, war ein 54-jähriger Ford-Lenker auf einem Verbindungsweg zwischen Impfingen und Tauberbischofsheim unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus noch unbekannten Gründen in Geradeausfahrt von der Straße ab. Das Auto kippte in der Folge in einem ca. 1 m tiefen Wassergraben auf die Fahrerseite und füllte sich anschließend mit Wasser. Demzufolge wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro an dem Ford ausgegangen. Der 54-Jährige wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus in Tauberbischofsheim eingeliefert.

Hohenlohekreis

Künzelsau-Gaisbach: Unachtsamkeit - Auffahrunfall

Am Freitagmittag fuhr eine 20-jährige Golf-Lenkerin auf der L 1051 von Kemmeten in Richtung B 19. Aus Unachtsamkeit bemerkte sie am dortigen Kreisverkehr, kurz vor der B 19, den verkehrsbedingt wartenden Pkw Seat eines 32-Jährigen zu spät. Bei dem Auffahrunfall entstand an den beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Ladekran nicht eingefahren - Unfall

Am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, war ein 42-Jähriger mit seinem Lkw zum Transport von Glaselementen auf der L 1095 von Roigheim in Richtung Sennfeld unterwegs. Da der Ladekran des Lkw nur unvollständig eingefahren war, touchierte dieser die Brücke einer Bahnüberführung. Der Kran wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. In der Folge trat aus diesem eine größere Menge Öl aus und lief auf die Fahrbahn. Das Öl wurde von der Feuerwehr beseitigt. Während an der Brücke lediglich ein geringer Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand, wird der Schaden an dem Lkw auf mindestens 10 000 Euro geschätzt.

