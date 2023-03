Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Große Suchaktion nach verunfalltem Fahrzeug

Eine automatisch von einem Fahrzeug übersandte Unfallmeldung löste am Donnerstagmittag eine große Suchaktion bei Mudau aus. Gegen 12 Uhr wurde der Polizei in Buchen mitgeteilt, dass ein verunfalltes Fahrzeug einen automatischen Notruf über eine Notrufzentrale abgesetzt habe. Die Unfallstelle sollte sich im Bereich der Landesstraße 585 zwischen Mudau und Schloßau befinden. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeirevier Buchen konnte allerdings weder an besagter Örtlichkeit noch im weiträumigen Umkreis eine Unfallstelle ausgemacht werden, weshalb ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Suche hinzugezogen wurde. Die weitere Suche durch mehrere Polizeistreifen und der Hilfe von oben verlief erfolglos. Im weiteren Verlauf konnte durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei Buchen herausgefunden werden, dass das gesuchte Fahrzeug in Hessen, auf der Autobahn 45, ins Schleudern geraten und gegen eine Betonmauer geprallt war und die zuständige Polizeidienststelle bereits im Einsatz war. Offenbar waren die Standortdaten falsch übermittelt worden. Somit konnten die Suchmaßnahmen auf Baden-Württemberger Gebiet eingestellt werden. Ob und wem der Einsatz in Rechnung gestellt werden kann, wird geprüft.

Osterburken: Einbruchversuch in Sporthalle

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte versuchten in eine Halle in Osterburken einzubrechen. Der oder die Täter bearbeiteten zwischen dem 20. März und dem 30 März mit brachialer Gewalt eine Türe des Gebäudes in der Kapellenstraße. Während der Tat beschädigten die Unbekannten eine Lampe und ein elektrisches Schloss der Türe. Des Weiteren wurde eine Wand mit Farbe beschmiert. Hierbei sprühte der oder die Täter mit roter Farbe mehrere Buchstaben auf. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Obrigheim: Steine von Brücke geworfen - Wer hat was gesehen?

Mehrere Kinder sollen am Mittwochabend in Obrigheim Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen haben. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem VW gegen 17.30 Uhr die Bundesstraße 292 von Mosbach kommend in Richtung Sinsheim. Als er unter der Brücke (Pappelweg) zwischen den Abfahrten nach Obrigheim hindurchfuhr traf ein Stein seine Windschutzscheibe und beschädigte diese. Zuvor hatte der Mann mehrere Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren auf der Brücke wahrgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Kindern machen können oder möglicherweise selbst durch die Steinwürfe gefährdet oder geschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Einbruch und Einbruchversuch in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte brachen am späten Mittwochabend in ein Lebensmittelgeschäft in Mosbach ein und versuchten vermutlich zudem in das Innere eines Modegeschäfts zu gelangen. Gegen 22 Uhr wurde zunächst an der elektrischen Schiebetüre eines Ladens in der Hauptstraße manipuliert. Dies misslang und der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Gegen 23.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft, ebenfalls in der Hauptstraße. Nachdem die Täter eine Türe aufgebrochen hatten und so ins Innere des Objekts gelangt waren, entwendeten sie diverse Zigarettenstangen und einige E-Zigaretten im Gesamtwert von circa 500 Euro. Anschließend entkamen die Personen unerkannt. Bei den Einbrechern soll es sich um vier männliche Personen handeln, die zur Tatzeit maskiert und dunkelgekleidet unterwegs waren. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell