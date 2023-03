Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruchsversuch in Hochspannungsraum - Wer hat was gesehen?

Unbekannte versuchten in der letzten Woche in den Hochspannungsraum an der Wasserpumpanlage der Stadt Bad Rappenau in Heinsheim einzubrechen. Der oder die Täter bearbeiteten die verschlossene Türe des Gebäudes im Gewann Kesselwiesen, zwischen 9.30 Uhr am 23. März und 10 Uhr am 30. März, mit einem unbekannten Werkzeug. Da sich die Türe nicht öffnen ließ, flüchteten der oder die Unbekannten unerkannt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Eppingen-Richen: PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen unverschlossenen Fiat Seicento in Eppingen-Richen. Die 23-Jährige Besitzerin des PKWs hatte diesen am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr in der Ittlinger Straße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 5.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen zwischen Richen und Stebbach im Grünstreifen stehenden PKW. Bei diesem handelte es sich um den Fiat der 23-Jährigen. Ein Unbekannter hatte diesen im Tatzeitraum unbefugt in Gebrauch genommen und an der Auffindeörtlichkeit mit offenen Türen und Fenstern zurückgelassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Betrunkener Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz

Über zwei Promille zeigte der Alkoholtest eines Fahrradfahrers am Donnerstagabend in Heilbronn an. Der 37-Jährige war gegen 19.45 Uhr mit seinem Zweirad in der Unteren Neckarstraße unterwegs, als er bei einem Ausweichmanöver zu Fall kam. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der Mann im Rahmen der Unfallaufnahme sichtlich alkoholisiert wirkte, wurde der Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille zeigte, wurden im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandelt, sondern auch eine Blutprobe entnommen.

Güglingen: Wer hat die Buchsbäume umgefahren?

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über einen Kreisverkehr in Güglingen und beschädigte die dortige Bepflanzung. Der oder die Gesuchte befuhr zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und 9 Uhr am Donnerstag die Heilbronner Straße aus Richtung Brackenheim kommend. Am Kreisverkehr schanzte das Fahrzeug vermutlich geradeaus darüber. Hierbei wurden die Buchsbäume beschädigt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich vermutlich um einen Renault Modus. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Weinsberg: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ein hochwertiges Pedelec entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weinsberg. Der oder die Täter hebelten zwischen Montagabend, 21.45 Uhr, und dem nächsten Morgen, 8 Uhr, die Türe einer Garage im Steinbruchweg auf und nahmen das mit einem Faltschloss gesicherte Zweirad im Wert von mehreren tausend Euro mit. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Centurio, Typ Numinis 200.29 in den Farben Grau und Rot. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

