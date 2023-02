Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall an der Einmündung Hauptstraße und Bahnhofstraße - Polizei sucht Unfallzeugen (21.02.2023)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, an der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße ereignet hat. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Rielasinger Straße unterwegs. Hinter dem Mercedes fuhr eine 29-Jährige mit einem Audi A3. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bremste der 66-Jährige aufgrund der von "Grün" auf "Gelb" schaltenden Ampel, woraufhin die junge Frau mit ihrem Wagen in das Heck des Daimlers prallte. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand jedoch Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

