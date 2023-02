Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der Richard-Stocker-Straße schwer verletzt (21.02.2023)

Engen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Richard-Stocker-Straße am Dienstagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Motorradfahrer auf der Richard-Stocker-Straße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung eines zur "Kesslerhalde" gehörenden Grundstücks bremste ein vorausfahrender 46-jähriger Skoda-Fahrer ab und blinkte, um nach links auf das Grundstück abzubiegen. Ein zwischen dem Skoda und dem Zweirad fahrender 26-Jähriger mit einem VW Polo erkannte dies und bremste bis zum Stillstand ab. In der Folge prallte der Biker nahezu ungebremst in das Heck des Polos. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Motorradfahrer in der Folge samt seiner Suzuki über den VW in das Heck des Skodas. Der 58-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Um das stark demolierte Zweirad kümmerte sich ein Abschleppdienst.

