Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht (21.02.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes für Tiernahrung in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Ein Unbekannter stieß gegen einen geparkten BMW 116i einer 35-Jährigen, während diese beim Einkaufen war. Der Unfallverursacher entfernte sich und hinterließ am BMW eine Beschädigung in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell