Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall fordert Leichtverletzen (21.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe des Festplatzgeländes "Gerberwies". Ein 72-jähriger Ford Fiesta-Fahrer bog auf die Durchgangsstraße in Richtung eines Kreisverkehrs ab und stieß mit einer 57-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau kam mit ihrem Toyota Yaris von links, prallte gegen die Fahrertür des Ford und drehte diesen dadurch um 180 Grad. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

