Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Stockacher Straße

Tuttlingen (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, ist ein unbekannter Autofahrer am Dienstag von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte streifte gegen 20 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines roten VW Golf, der am rechten Straßenrand auf Höhe Hausnummer 70 geparkt war. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell