Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos stoßen auf Parkplatz zusammen (20.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Eine 59-jährige Ford Tourneo-Fahrerin stieß mit einem 29-Jährigen zusammen, der mit einem VW Passat Kombi unterwegs war. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst lud den Wagen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell