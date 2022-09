Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Bahnschranke beschädigt

Gutach (ots)

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind die Folge einer Kollision eines LKW und einer Bahnschranke am späten Montagmittag. Ein 65-jähriger LKW-Lenker war gegen 13:45 Uhr in Richtung Gutach unterwegs und musste verkehrsbedingt auf den Gleisen halten. Beim Verlassen des Übergangs soll er die sich schließende Bahnschranke mitgerissen haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am LKW entstanden keine Beschädigungen, während die Schranke einer Reparatur bedarf.

