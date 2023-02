POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Lagercontainer aufgebrochen (20./21.02.2023)

KOnstanz (ots) - Unbekannte haben am Sonntag in den Abendstunden in der Seestraße mehrere Fahrräder beschädigt. Die Täter stachen an neun vor dem Casino abgestellten Rädern die Reifen ab. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen. Rückfragen bitte an: ...

