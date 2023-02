Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall auf der L189 zwischen Friedingen und Singen schwer verletzt (20.02.2023)

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Singen schwer verletzt worden. Eine 19 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW Polo auf der L189 von Friedingen in Richtung Singen. Dabei geriet die 19-Jährige mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts ins Bankett und touchierte dort einen Leitpfosten. In der Folge versuchte sie den Polo nach links zu lenken, woraufhin sie auf die Gegenfahrbahn kam, übersteuerte und seitlich mit einem rechtsseitig neben der Fahrbahn stehenden Baum kollidierte. Sowohl die 19-Jährige, als auch ein 22-jähriger Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Den 22-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An dem stark demolierten VW, der nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug des DRK, einem Wagen der Johanniter, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Singen unterstützte mit fünf Fahrzeugen und 22 Helfern während der Unfallaufnahme. Die Fahrbahn war währenddessen vollgesperrt.

