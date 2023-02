Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht mit Sachschaden (19.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Sturmbühlstraße, Höhe Kreuzung Turnerstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen am Straßenrand abgestellten VW Golf an der linken Seite und verursachte einen Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Da zu dieser Zeit der Schwenninger Fastnachtsumzug durch die Straße führte geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Umzugswagen einer teilnehmenden Zunft handelte. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

