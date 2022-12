Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfälle am 19.12.2022 aufgrund von Glätte

"Blitzeis" im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

Die kalten Witterungsbedingungen mit einsetzendem Regen und entstehendem "Blitzeis" haben am gestrigen Montag, insbesondere in den Morgenstunden, auch im Werra-Meißner-Kreis zu dem ein-oder anderen "Glätteunfall" geführt.

In der Innenstadt von Eschwege ist ein 51-jähriger Autofahrer aus der Kreisstadt gegen 06.20 Uhr in ein geparktes Fahrzeug gerutscht, als er von der Beethovenstraße in die Bernhard-Engelhardt-Straße einbiegen wollte. Der Schaden liegt bei insgesamt 1500 Euro.

Gegen 09.53 Uhr ist ein 29-jähriger Mann aus Kassel mit einem Paketzustellerfahrzeug in Berkatal-Frankershausen in der Straße "Auf dem Biertal" ins Rutschen gekommen und in der Folge mit einer Straßenlaterne kollidiert, die daraufhin umknickte. Der entstandene Schaden liegt hier bei 2000 Euro. Als der Fahrer sich den Unfallschaden begutachten wollte und ausstieg, kam der Mann auf der glatten Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich Verletzungen zu, so dass im Anschluss eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde.

In Sontra kam um kurz vor 09.00 Uhr ein 30-Jähriger aus Alsfeld in der Straße "Brodberg" kurz vor der Einmündung zur L 3249 mit einem Lkw ins Rutschen und kollidierte dann rechts neben der Fahrbahn mit einem Verkehrszeichen. Der Schaden beläuft sich hier auf 180 Euro.

>>>Zwei Unfälle kurz hintereinander auf der A 44 Kassel-ESW

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Salzgitter verursachte gegen 08.42 Uhr einen Unfall mit ca. 8000 Euro Gesamtschaden, als er auf der A 44 von Kassel in Richtung Eschwege unterwegs war und nach dem Tunnel "Küchen" die Fahrspur wechseln wollte. Hierbei geriet er aufgrund von Glätte zunächst gegen eine Betonwand und prallte in der Folge auch gegen die Leitplanke. Am Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf 4000 Euro, die andere Hälfte des Schadens entfällt auf Verkehrseinrichtungen.

Kurz vorher und ebenfalls auf der Autobahn A 44 zwischen Waldkappel und Hessisch Lichtenau verunfallt ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der gegen 08.36 Uhr wegen Fahrbahnglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Dazu kommt noch ein Schaden von 1200 Euro, der auf die beschädigte Schutzplanke und beschädigte Verkehrszeichen entfällt.

>>>Parkrempler u.ä.

Ein Parkplatzrempler aufgrund von Eisglätte ereignete sich gegen 09.11 Uhr in Witzenhausen "Am Kirchplatz". Ein 27-jähriger Autofahrer aus Kassel war beim Einparken gegen das stehende Fahrzeug einer 39-Jährigen aus Grömitz gerutscht. Der Schaden wird mit insgesamt 800 Euro angegeben.

Daneben erreichten die Beamten im Verlauf des gestrigen Vormittags bis zum Nachmittag aus dem gesamten Kreisgebiet noch weitere gleichgelagerte Meldungen und Unfallsachverhalte, u.a. Parkplatzunfälle, "Rutscher" gegen Leitplanken, geparkte Fzg. o.ä. die größtenteils aber alle glimpflich ausgingen und z.T. auch ohne polizeiliches Einschreiten durch die Beteiligten selbständig geregelt werden konnten. Insgesamt wurden der Polizei im W-M-K etwa 17-18 Sachverhalte mit "Glättebezug" gemeldet.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

