POL-ESW: Pressebericht 20.12.2022

Eschwege (ots)

Unbekannte klauen zwei Zigarettenautomaten in der Gemeinde Meißner; Polizei sucht Zeugen

Zu der Serie von geklauten bzw. aufgebrochene Zigarettenautomaten (s. PM u.a. vom 07.12.2022) sind zwei weitere Fälle hinzugekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren unbekannte Täter offenbar in der Gemeinde Meißner aktiv und haben in der Walrodstraße in Wellingerode (Tatzeit zwischen 02.00 Uhr und 11.00 Uhr) und in der Germeröder Straße in Vockerode (Tatzeit zwischen 01.00 Uhr und 09.30 Uhr) jeweils einen Automaten von der Hauswand geklaut. Der genaue Stehlschaden steht in beiden Fällen noch nicht fest. Zudem kam es jeweils zu Beschädigungen an den betreffenden Hauswänden. Hinweise nimmt in diesen wie auch schon in den anderen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Geldbörsendiebstahl im EDEKA-Markt; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstagmittag ist einem 79-jährigen Rentner im EDEKA-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege eine schwarze Herrengeldbörse aus Leder geklaut worden. Darin befand sich neben Bargeld auch der Personalausweis und der Führerschein des Mannes. Der Schaden liegt bei insgesamt 60 Euro. Die Tat geschah etwa gegen 13.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Rollerfahrer steht unter Alkoholeinfluss und hat keine Fahrerlaubnis

Die Beamten der Polizei in Eschwege haben am Montagabend gegen 23.25 Uhr einen Rollerfahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer, ein 25-Jähriger aus Eschwege, war mit dem Fahrzeug auf der Niederhoner Straße unterwegs, wo er von den Beamten dann auch angehalten wurde. Wegen des Verdachts auf Alkohol führten die Beamten mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 1,1 Promille ergab. Daraufhin wurde bei dem 25-Jährigen eine Blutentnahme fällig. Da er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden gegen den 25-Jährigen neben den Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr auch strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem laufen noch Ermittlungen gegen einen 63-jährigen Mann aus Eschwege der im Verdacht steht, dem 25-Jährigen den Roller überlassen zu haben, wissentlich, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterer Pkw-Aufbruch in Berkatal gemeldet; Polizei sucht Zeugen

Zu den zwei Pkw-Aufbrüchen vom vergangenen Wochenende in Berkatal (s. PM vom 19.12.2022, 11.00 Uhr) ist noch ein weiterer hinzugekommen. Demnach haben Unbekannte auch in der Noltinastraße in Frankenhain ihr Unwesen getrieben und einen dort geparkten gelben Skoda Fabia gewaltsam aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten anschließend den Pkw nach Wertsachen. Hierbei konnten die Täter zwei auf dem Beifahrersitz befindliche Handtaschen an sich bringen und eine Brieftasche mit 200 Euro aus dem Handschuhfach entwenden. Neben dem Stehlschaden von 200 Euro beläuft sich der Sachschaden auf 400 Euro.

Tipps:

-Verschließen/sichern Sie ihr Fahrzeug immer ausreichend, auch bei kurzer Abwesenheit.

-Lassen Sie nach Möglichkeit keine Wertgegenstände im Fahrzeug.

-Falls doch, dann verstauen Sie die Wertgegenstände so, dass diese nicht für jedermann offen sichtbar (z.B. auf Sitzen, im Fußraum o.ä.) abgelegt sind.

-Nutzen Sie auch verschließbare Behältnisse, z.B. den Kofferraum.

Hinweise zu den Diebstählen aus Pkw in Berkatal nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

