Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 19:08 Uhr befuhr gestern Abend ein 56-Jähriger aus Neukirchen die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung B 27. Ein 38-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf befuhr die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Witzenhausen. Beim Einfahren auf die Bundesstraße übersah der 56-Jährige den vorfahrtsberechtigten Pkw des 38-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrer blieben unverletzt; an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Hauswand beschädigt

Um 11:00 Uhr bog gestern Vormittag eine 84-Jährige aus Lindewerra mit ihrem Pkw vom Rathofplatz kommend in die Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf ein. In der Weberstraße ist die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge nur eingeschränkt nutzbar. Bedingt durch einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr, beabsichtigte die 84-Jährige nach rechts über den Gehweg ausweichen. Dabei streifte sie mit dem rechten vorderen Kotflügel ihres Autos die dortige Hausfassade. Am Pkw entstand Lackschaden, an der Hausfassade geringer Sachschaden. Die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und setzte ihre Fahrt in die ursprüngliche Richtung fort, konnte dank eines Zeugenhinweises jedoch schnell ermittelt werden.

Polizei Sontra

Mülltonnenbrand

Um 13:16 Uhr musste gestern Mittag die Feuerwehr ausrücken, nachdem in der Eschweger Straße in Wichmannshausen ein Brand gemeldet wurde. Es stellte sich am Brandort heraus, dass noch glimmende Aschereste in einer Mülltonne entsorgt wurden, die an einer Scheunenwand (außen) aufgestellt war. Die Tonne fing in der Folge Feuer, welches auf drei weitere dort aufgestellte Mülltonnen übergriff. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand schnell abgelöscht, wodurch auch kein Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3238 von Velmeden kommend in Richtung Laudenbach. Ca. 500 Meter vor Laudenbach lief ein Reh auf die Fahrbahn, wo es von dem Pkw erfasst wurde. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Kasseler Straße in Großalmerode wurde am gestrigen Morgen festgestellt, dass Unbekannte einen Pkw Mazda beschädigt haben. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau fest, dass in beide Reifen der Beifahrerseite eingestochen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell