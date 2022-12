Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.12.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Ein 24-Jähriger aus Eschwege befuhr gestern in der Mittagszeit mit seinem Pkw die Thüringer Straße in Eschwege stadtauswärts. Um 13:29 Uhr verlor er auf Höhe der Bushaltestelle "Am Klärwerk" die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet auf den Grünstreifen und fuhr dort einen Leitpfosten um. Die Fahrt endete dann an einem Baum im dortigen Graben. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 21:07 Uhr befuhr gestern Abend eine 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die L 3244 von Oberdünzebach in Richtung Eschwege. Als ein Wildschwein über die Fahrbahn lief, konnte die Fahrerin einen Aufprall nicht mehr verhindern, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen dem Rettungswagen und dem Wildschwein kam. Dieses lief anschließend weiter; am Rettungswagen entstand ein Sachsachaden von ca. 400 EUR.

Polizei Sontra

Unfall beim Zurücksetzen

Um 13:57 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Spangenberg mit seinem Pkw den Auweg in Richtung Fuldaer Straße in Sontra. Ein 35-Jähriger aus Kirchheim hielt mit seinem Transporter an der Einmündung Fuldaer Straße / Auweg an, konnte die Einmündung jedoch nicht vollkommen einsehen und fuhr aus diesem Grund mit seinem Transporter zurück, um den angebrachten Verkehrsspiegel besser im Blick zu haben. Dabei übersah er den mittlerweile dahinterstehenden Pkw des 37-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachaschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 11.12.22 und dem 14.12.22 wurde auf dem Netto-Parkplatz "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen ein dort abgestellter Pkw Mercedes beschädigt. Unbekannte haben an dem Fahrzeug in alle vier Reifen eingestochen, wodurch ein Sachschaden von 1500 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell