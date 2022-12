Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Geldbörsen

Um 17:30 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 64-jährige Eschwegerin an der Fleischtheke des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege auf. Während sie ihre Auswahl traf, war ihr Einkaufswagen für einen kurzen Moment unbeobachtet. Dieser Moment reichte aus, um das Portmonee aus der verschlossenen Handtasche zu entwenden. Als die 64-Jährige dann bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Neben 30 EUR Bargeld befanden sich noch diverse persönliche Dokumente in der Geldbörse. Schaden: ca. 200 EUR.

Bereits um 15:25 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Trickdiebstahl vom Parkplatz des Kaufland-Marktes angezeigt. Zur Tatzeit klopfte eine ca. 30 Jahre alte Frau an die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Pkws, worauf die im Auto sitzende 85-Jährige aus der Gemeinde Meinhard die Beifahrertür öffnete. Die Tatverdächtige setzte sich daraufhin sofort auf den Beifahrersitz und hielt der Geschädigten einen Zettel vor das Gesicht mit den Worten "Du lesen, Du lesen". Zeitgleich griff sie in den Fußraum hinter den Fahrersitz und entwendete aus der dort abgestellten Handtasche die Geldbörse, in der sich neben Bargeld ebenfalls Bankkarte und persönliche Dokumente befanden. Schaden: ca. 300 EUR.

Die Tatverdächtige ist ca. 160 cm groß und war bekleidet mit einem schwarzen Kopftuch und einem langen schwarzen Mantel.

Aufgrund der vermehrt auftretenden Geldbörsendiebstähle gibt die Polizei die nachstehenden Tipps:

Taschendiebstahl

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Trickdiebstahl im Pkw

- Lassen Sie keine Fremden in ihr Auto steigen. Falls Sie wie im konkreten Fall "überrumpelt" werden, fordern Sie lautstark zum Verlassen des Autos auf. - Lassen Sie sich nicht durch Zettel, Straßenkarten pp. die Sicht einschränken und ablenken. - Verlassen sie notfalls das Auto und bitten Sie Umstehende um Hilfe.

Hinweise nimmt in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell