Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.12.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am Montagnachmittag, 12.12.22, wurde festgestellt, dass ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Leipziger Straße in Frieda in Richtung Schwebda befuhr. Im Einmündungsbereich zur B 249 geriet das Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte das dort aufgestellte Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Offensichtlich wurde das Verkehrszeichen wieder provisorisch aufgestellt, bevor der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt fortsetzte. Der genaue Unfallzeitpunkt steht nicht fest. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Um 16:52 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 47-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der dieses nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Diebstahl aus Scheune

In der Obergasse in Wanfried-Heldra wurden aus einer Scheune zwei Kabeltrommeln mit 500 Metern und 250 Metern Kabel, 30 Meter Erdkabel und eine 20 Liter Agon-Gasflasche gestohlen. Die Scheune war mit einem Vorhängeschloss gesichert, das gewaltsam geöffnet wurde. Die Tat wurde am 13.12.22 festgestellt, kann aber bis zum 08.11.22 zurückliegen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Kennzeichen

In der Straße "Am Kalkofen" in Netra wurden zwischen dem 12.12.22, 14:00 Uhr und dem 13.12.22, 18:30 Uhr die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-AA 116" von einem VW Polo abmontiert und entwendet. Eines der Kennzeichen wurde vergangene Nacht, um 03:40 Uhr, auf einem Parkplatz zwischen den Ortschaften Datterode und Röhrda an der B 7 durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ringgau aufgefunden. Schaden: 40 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall beim Ausparken

Um 19:05 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine 28-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw aus einer Parklücke in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen auszuparken. Dabei stieß sie mit der Anhängekupplung des Pkws gegen einen geparkten Pkw Audi A 3. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell