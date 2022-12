Polizei Eschwege

POL-ESW: Schockanrufe

Um 14:30 Uhr informierten gestern Nachmittag eine 81-Jährige aus Witzenhausen sowie eine 77-Jährige aus Neu-Eichenberg fast zeitgleich die Polizei in Witzenhausen.

Beide gaben an, zuvor Anrufe einer angeblichen Enkeltochter erhalten zu haben, die vorgab einen Autounfall verursacht zu haben, bei dem jemand zu Tode gekommen sei. Wie in solchen Fällen üblich war die Anruferin vollkommen aufgelöst und fordert tränenreich die Zahlung einer Kaution um einer Haft zu entgegen. In diesen beiden Fällen wurden jeweils 20.000 EUR gefordert, aber auch andere Wertsachen, wie Gold wären für eine Kaution denkbar. Da die beiden Angerufenen angaben, über derartige Bargeldbeträge oder Wertsachen nicht zu verfügen, beendete die betrügerische Anruferin das Gespräch sofort. Es kam somit zu keiner Vermögensverfügung.

Präventionstipps betrügerische Schockanrufe

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon.Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Kontaktieren SIE SELBST den betroffenen Angehörigen VOR einer Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind. - Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

