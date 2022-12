POL-ESW: Scheiben unzureichend freigemacht und Unfall verursacht

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Am gestrigen Dienstag sind zwei Betrugsfälle zur Anzeige gebracht worden, in denen Telefonbetrüger mittels der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" zum Erfolg gelangten. >>>975 Euro an Betrüger überweisen Bereits am 06.12. riefen die Unbekannten bei einem 83-jährigen Rentner aus ...

mehr