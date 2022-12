Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.12.2022 -1-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Gegen 06.05 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau am Donnerstagmorgen die Bundesstraße B 487 aus der Ortslage von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Eschwege. Etwa 200 Meter vor der Zufahrt zum SVG-Autohof erfasste der Mann ein Reh, welches nach der Kollision auf eine angrenzende Wiese verschwand. Der Schaden an dem Pkw beziffert sich auf 1200 Euro. An nahezu gleicher Örtlichkeit erfasste ein 27-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr ein Reh, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von 2500 Euro entstand.

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Nentershausen ist am Donnerstagmorgen mit einem Rehwild kollidiert, als sie gegen 07.04 Uhr auf der Landesstraße L 3249 von Weißenhasel in Richtung Hornel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 100 Euro.

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen ist dann am Donnerstagabend gegen 22.47 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, welches auf der B 250 zwischen Treffurt und Wanfried unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Reh war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein 47-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode gegen 03.40 Uhr ein Wildtier, das nach dem Aufprall nicht mehr auffindbar war. Der Schaden beläuft sich in dem Fall auf 1500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Lebensmittelmarktes in der Landstraße in Reichensachsen hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr beim Rückwärtsfahren einen geparkten grauen Mercedes Vito beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen wollten den Verursacher zwar noch auf das Unfallgeschehen aufmerksam machen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden an dem Vito befindet sich an der hinteren Stoßstange und beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen eines beschädigten Fahrzeugs hat die Polizei in Hessisch Lichtenau aufgenommen. Zwischen Mittwochabend 23.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.30 Uhr ist in der Burgstraße in Hessisch Lichtenau ein am Fahrbahnrand geparkter roter Audi A 5 Coupe` beschädigt worden. Der Schaden an dem Auto befindet sich auf der linke Seite und beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Die Beamten gehen aktuell von einem Unfallgeschehen mit einem unbekannten Verursacher aus. Eine mutwillige Sachbeschädigung ist aber nicht ausgeschlossen. Hinweise in der Sache nehmen die Beamten in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 5000 Euro

Am Donnerstagmorgen hat eine 41-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist von der Straße abgekommen. Die Frau war gegen 09.30 Uhr von der Einmündung der B 27 kommend in Richtung Wendershausen unterwegs, als sie im Bereich Bushaltestelle "Ludwigstein" ins Schleudern geriet, gegen die dortige Leitplanke prallte und letztlich in einem wasserführenden Graben zum Stehen kam. Von dort musste das Fahrzeug später durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf 5000 Euro.

Auffahrunfall; Schaden 3500 Euro

Am Donnerstagmittag hat eine 25-jährige Autofahrerin aus Hann. Münden in Witzenhausen einen Auffahrunfall verursacht. Die Frau befuhr gegen 13.35 Uhr die Straße "An der Schlagd" aus Richtung "An der Bohlenbrücke". Im Kreuzungsbereich "An der Schlagd" /Ermschwerder Straße erkannte die 25-Jährige zu spät, dass ein ihr vorausfahrender 46-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten musste, so dass die Frau auffuhr. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 3500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell