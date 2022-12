Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall unter Rauschmitteln; mehrere Ermittlungsverfahren gegen 27-Jährigen aus Bebra

Eschwege (ots)

Auf der Landesstraße L 3226 zwischen Dankerode (Kreis HEF/Rotenburg) und Waldkappel-Gehau ist ein 27-Jähriger aus Bebra gestern Abend mit seinem Fahrzeug verunfallt und schwer verletzt worden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

>>>Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Der 27-Jährige war gegen 23.42 Uhr in seinem Auto von Dankerode kommend in Richtung Gehau unterwegs, als er dem Unfallbericht zu Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der mangelhaften Bereifung anlässlich der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr der 27-Jährige einen angrenzenden Acker, überschlug sich in seinem Wagen, kam letzten Endes dann aber auf der Straße zum Liegen. Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Das Auto mit einem Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro musste später abgeschleppt werden.

>>>Blutentnahme angeordnet

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 27-Jährige zumindest unter dem Einfluss von Alkohol stand (Test 0,71 Promille). Daraufhin wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme angeordnet. Den 27-Jährigen erwarten in der Folge nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren. Wegen des Unfallgeschehens muss der Fahrer sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Dazu kommen noch weitere strafrechtliche Ermittlungen, da der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

>>>Marihuana aufgefunden

Neben diesen genannten Vorwürfen muss sich der 27-Jährige zudem noch für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Fahrer noch mehrere Behältnisse mit Marihuana (insgesamt 84 Gramm) aufgefunden und sichergestellt wurden.

