Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Scheiben von Pkw eingeschlagen

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz einer Diskothek an der Industriestraße in Schüttorf jeweils eine Scheibe an insgesamt drei Fahrzeugen eingeschlagen. Aus den Pkw wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell