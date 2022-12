Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.12.2022

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Wildunfall auf der B 250. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Schimberg befuhr um kurz vor 15.00 Uhr die besagte Bundesstraße von Treffurt in Richtung Wanfried, als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, welches später am Unfallort verendete. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro. Auf der gleichen Strecke hatte ein 29-Jähriger aus Treffurt am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Wildtier erwischt, welches anschließend von der Unfallstelle verschwand. Bei dem Unfall war ein Schaden von 2000 Euro entstanden. Ebenfalls mit einem Reh kollidierte eine 31-jährige Autofahrerin aus Weißenborn, die am Sonntagabend gegen 22.12 Uhr auf der Landesstraße L 3300 von Rambach in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Reh verendete noch am Unfallort. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra ereignete sich ein weiterer Wildunfall. Ein 42-Jähriger aus Herleshausen zeigte einen Unfall an, wonach er gegen 20.45 Uhr mit seinem Klein-Lkw ein Reh erfasst hatte, welches danach dann in ein Waldstück lief. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße K 20 zwischen Markershausen und Altefeld. Der Schaden an dem Pkw des Mannes wird mit 1200 Euro angegeben. Ein Schaden von 1000 Euro entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03.00 Uhr auf der Landesstraße L 3237 zwischen Nieste und Kleinalmerode. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen kollidierte auf besagter Strecke mit einem Reh, welches anschließend wieder im Wald verschwand. Der Schaden am Auto des 19-Jährigen beläuft sich auf 1000 Euro.

2 Fälle von Diebstahl aus Pkw in Berkatal angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr haben unbekannte Täter in Berkatal-Frankershausen in der Straße Trift einen blauen Peugeot 208 widerrechtlich geöffnet und durchwühlt. Die Täter entwendeten aus dem Auto eine Geldbörse und eine Geldtasche mit Bargeld, sowie diversen Bankarten und Ausweisen. Der Stehlschaden liegt hier insgesamt in einem niedrigen 4-stelligen Bereich. Auch in Berkatal-Frankenhain haben sich Unbekannte ein Auto vorgenommen und einen Einbruch verübt. Die Täter wandten sich einem grauen BMW 390L zu, der in der Meißnerstraße vor einem Wohnhaus geparkt stand. Zwischen Samstagabend 22.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.40 Uhr schlugen sie bei dem Auto die Scheibe der Fahrertür ein und klauten aus dem Auto ein Portemonnaie u.a. mit Bargeld, Führerschein, Ausweis und Kreditkarten. Der Stehlschaden beläuft sich auf 30 Euro. Dazu kommt noch ca. 250 Euro Sachschaden. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten die Beamten in Eschwege schlichtend eingreifen, nachdem es gegen 03.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege zu Streitigkeiten zwischen einer 31-Jährigen aus Eschwege und ihrem 32-jährigen Freund aus Cornberg gekommen war. Im Verlauf des Streits soll der Mann der 31-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben, wodurch die Frau Schmerzen im Gesicht erlitt. Sowohl die Frau als auch der Mann standen unter Alkoholeinfluss. Bei Eintreffen der Beamten, wurde der 32-Jährige des Hauses und des Grundstücks verwiesen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Unbekannter Ladendieb flüchtet mit Rucksack und lässt Plastiktüte zurück

Im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege ist ein unbekannter Mann beim Ladendiebstahl ertappt worden und flüchtete anschließend aus dem Markt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.50 Uhr. Der Mann passierte den Kassenbereich mit einer vollgepackten Plastiktüte und einem vollgepackten, mitgeführten Rucksack, als ihn die Kassiererin ansprach, weil er nicht bezahlt hatte. Daraufhin ließ der Mann die Plastiktüte zurück und verließ fluchtartig den Markt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 175cm groß - südeuropäischer Phänotyp - dunkle Kleidung - aufgesetzte Kapuze - mitgeführter Rucksack (Farbe schwarz mit bunten Details). Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden von 150 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Berkatal-Frankershausen in der Straße "Am Fuchsrain" verursacht. Beim Rangieren auf einem Grundstück sind ein Blumentopf und Steine einer Grundstücksmauer beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich offenbar am Samstagmorgen zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Versuchter Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls aus Pkw ermitteln die Beamten der Polizei in Sontra. Demnach haben Unbekannte in der Rosengasse in Sontra versucht, in einen roten Opel Mokka einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend 19.00 Uhr und Sonntagmittag 13.00 Uhr. Beschädigt haben die Täter das Fenster der Beifahrertür. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Am Samstagabend mussten die Beamten in Sontra schlichtend eingreifen, nachdem ein 42-Jähriger aus Sontra gegen 23.00 Uhr seine 34-jährige Ehefrau im Rahmen eines Beziehungsstreits ins Gesicht geschlagen hatte. Die Frau verließ bei Eintreffen der Beamten dann auf eigenen Wunsch das gemeinsame Wohnhaus und verbrachte die Nacht bei einer Verwandten. Gegen den 42-Jährigen, der zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert war, sind in der Folge nun Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen worden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Paketzusteller als Unfallverursacher ermittelt

Durch aufmerksame Anwohner konnte am Samstag ein Unfallgeschehen in Großalmerode geklärt werden, wonach ein Paketzusteller beim Rangieren in der "Lange Straße" einen Zaunpfosten beschädigt hatte und anschließend davongefahren war. Der Vorfall mit einem letztlich geringen Schaden von 50 Euro konnte durch Beobachtungen von Anwohnern geklärt werden, die zur fraglichen Zeit einen Paketzusteller mit Kleinbus gesehen hatten. Der verantwortliche Fahrer, ein 23-Jähriger aus Wabern, muss sich nun im Rahmen von Unfallfluchtermittlungen dafür verantworten.

Polizei Witzenhausen

Auto kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet; Polizei bittet um Hinweise

Am gestrigen Sonntagabend kam es in Witzenhausen-Werleshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Unfallbericht der Beamten aus Witzenhausen, war eine 18-Jährige Witzenhäuserin gegen 20.20 Uhr als Fußgängerin in der Straße "An der Junkersscheune" am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Unweit der Einmündung "Am Rasen" wurde die junge Frau dann ihren Angaben zu Folge von einem entgegenkommenden, unbekannten Pkw von dessen linker Fahrzeugseite gestreift, woraufhin die Frau zu Fall kam. Der Pkw befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße "An der Junkersscheune" in Richtung "Am Rasen" offenbar ohne Fahrlicht und soll nach der Kollision noch kurz angehalten, danach aber die Unfallstelle verlassen haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Frau zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zudem entstand bei der Fußgängerin Sachschaden in Höhe von 150 Euro durch beschädigte Kleidung. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Frau bezahlt Getränke mit Wechselgeld einer anderen Kundin; Polizei ermittelt wegen Betruges und bittet um Hinweise

Den Umstand von zurückgelassenem Wechselgeld einer anderen Kundin, machte sich eine bislang unbekannte weibliche Frau zunutze, um damit in einer Tankstelle in Witzenhausen Getränke zu bezahlen. Wie die Beamten aus Witzenhausen berichten, erschien am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr eine ca. 40-45 Jahre alte Frau mit blonden Haaren und kräftiger Statur, bekleidet mit silberner Steppjacke im Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in der Walburger Straße. Mit 20 Euro zurückgelassenem Wechselgeld einer anderen Kundin auf dem Verkaufstresen der Tankstelle, bezahlte die Frau an der Kasse zwei Flaschen Bier und ließ sich das Restgeld zurückgeben. Anschließend verließ die Frau mit einem schwarzen Klein-Pkw das Tankstellegelände. Hinweise zu der Frau, gegen die nun wegen Betruges ermittelt wird, unter der Nummer 05542/9304-0.

