POL-DN: Unbekannter greift 82-Jährigen an

Düren/ Jülich (ots) - Im Kreis Düren wurden am Wochenende gleich zwei Autos gestohlen. Zwischen Freitag (16.09.2022) und Sonntag (18.09.2022) wurde ein Pkw in der Straße "An der Festhalle" gestohlen. Am Sonntag (18.09.2022) wurde dann außerdem ein Auto aus der Turmstraße in Jülich entwendet. Bei beiden Diebstählen wurden neuere Fordmodelle entwendet. Bei dem in Jülich gestohlenen Wagen handelt es sich um einen ...

mehr