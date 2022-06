Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 2:

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Lkw Fahrer die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim. Auf Höhe der Einmündung "Der Hohe Weg zum Rhein" übersah er die dort verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartenden Pkw. Der Lkw schob zwei Pkw auf einen dritten dort befindlichen Pkw auf. Durch den Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro. Gegen 15.45 Uhr waren alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.

