Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver mit Unfallflucht - Zeugenaufruf

Dunningen (ots)

Am Montag ist es gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Rottweil nach einem gefährlichen Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 47-jähriger Fahrer einen Mercedes Sprinter fuhr von Rottweil kommend in Richtung Dunningen, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve ein Lastwagen entgegenkam. In diesem Moment wurde dieser von einem unbekannten Autofahrer überholt. Zur Verhinderung einer Frontalkollision wich der Sprinter-Fahrer nach rechts aus und prallte dort mit mehreren Leitplankenelementen zusammen. Der Verursacher setzte seine Fahrt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern unvermindert fort. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Sachscahden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Polizei Schramberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Auch der verursachende Fahrzeuglenker, welcher den Lastwagen überholt hat, wird aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

