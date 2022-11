Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Trotz Sicherung des E-Bikes mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte das Fahrrad im Wert von circa 1.600 Euro. Der 68-jährige rechtmäßige Eigentümer schloss sein Elektrofahrrad in der Bahnhofstraße in Neudietendorf in der Zeit zwischen dem 28. November, 23.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr, an. Bei dem Beutegut handelte es sich um ein Pedelec der Marke "AsViva" in der Farbe Grau. Hinweise zu Täter oder Tageschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0295679/2022) entgegen. (jd)

