Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K54. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW fuhr von Richtung Gillersdorf in Richtung Hohe Tanne als sie mit ihrem PKW hinter einer Anhöhe nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Straßengraben durchfuhr und anschließend mit einem Baum kollidierte. Am VW entstand Totalschaden, der Baum brach infolge des Zusammenstoßes ab. Die 21 Jahre alte Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Vorwert von ungefähr 0,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

