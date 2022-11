Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat angegriffen- Zeugensuche

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 00.05 Uhr griffen ein oder mehrere bisweilen unbekannte Personen gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße "Vordorf" an. Die Gothaer Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, trotz dessen konnten der oder die Täter bisher noch nicht bekannt gemacht werden. Ob der oder die Unbekannten Beutegut erlangten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen, im Bereich gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0295757/2022) entgegen. (jd)

