POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Tödlicher Unfall- Fahrer verunfallt wegen eines medizinischen Notfalls

Trossingen (ots)

Am Freitag, gegen 11 Uhr, ist es auf der Straße "Hinterweiden" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 73-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen ist. Der Fahrer eines Hyundai hatte nach dem gegenwärtigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. An der Unfallstelle wurde der Autofahrer von einem Notarzt erstversorgt und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später an den Folgen eines internistischen Leidens. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Unfallgeschehen ergaben sich nicht.

