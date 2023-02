Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Polizei erwischt Graffiti- Sprayer

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 23 Uhr zwei junge Farbsprayer im Alter von 17 und 19 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am Don-Bosco-Haus und an einem Baucontainer auf der Wasserfallstraße Graffitis gesprüht zu haben. Wie die Polizei kurz nach einem eingegangenen Hinweis auf die Verdächtigen feststellte, waren die rosafarbenen Schmierereien noch nicht vollständig getrocknet. Der am Don-Bosco-Haus entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere hundert Euro. Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen der Sachbeschädigung rechnen.

