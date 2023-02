POL-KN: (Tuttlingen) Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mühlheim an der Donau (ots) - Am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 9.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Tuttlinger Straße in Mühlheim an einem auf dem Parkplatz des Gasthauses "Krone" abgestellten grauen VW Golf absichtlich die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Wagen entstand Sachschaden in ...

mehr