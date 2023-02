Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlagen Heckscheibe eines grauen VW Golfs ein- Zeugen gesucht

Mühlheim an der Donau (ots)

Am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 9.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Tuttlinger Straße in Mühlheim an einem auf dem Parkplatz des Gasthauses "Krone" abgestellten grauen VW Golf absichtlich die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Tuttlingen, Tel, 07461 941-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell