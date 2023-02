Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Schuppen in Brand geraten

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, ist ein Hobbyschuppen auf einem Wohngrundstück in der Oberdorfstraße in Rielasingen in Brand geraten. Vermutlich hatte eine Windböe Glut aus einer noch nicht erloschenen Feuerschale auf dem Grundstück zu dem Schuppen geweht und diesen so in Brand gesetzt. Die mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann anrückende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Allerdings wurde der Schuppen durch das Feuer zerstört. Nach erster Schätzung entstand an diesem Sachschaden zwischen 5000 und 10000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

