POL-PPTR: Versuchter Diebstahl aus PKW in Trier

Trier (ots) - In der Zeit von Montag, 28. November bis Sonntag, 4. Dezember kam es in der Straße "Am Bildstock" zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Nach den bisherigen Ermittlungen stiegen die Unbekannten durch das Küchenfenster auf der Hausrückseite in das Haus ein, durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände und hochwertige Armbanduhren. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei ...

