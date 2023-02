Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht an der Ecke Reichenaustraße und Fichtestraße - Polizei sucht Zeugen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, an der Ecke Reichenaustraße und Fichtenstraße ereignet hat und bei welchem ein beteiligter Autofahrer geflüchtet ist, sucht die Polizei Unfallzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen bog eine 19-Jährige zur genannten Zeit mit einem Audi A5 von der Reichenaustraße nach rechts auf die Fichtestraße ab, als sie von einem unbekannten Fahrer eines dunkelgrauen Autos, möglicherweise eines BMWs, beim Abbiegevorgang überholt wurde. Um einen Kollision mit dem Überholer zu verhindern, wich die junge Frau nach rechts aus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand der Fichtestraße geparkten Opel Meriva. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des dunkelgrauen Autos seine Fahrt auf der Fichtestraße in Richtung Hohentwielstadion fort. An dem Audi und dem Opel entstand rund 6000 Euro Schaden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des dunkelgrauen Autos machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

