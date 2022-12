Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Es gibt sie noch! Ehrliche Finder!

Hachenburg (ots)

Am Freitagmittag wurde durch eine Dame eine Geldbörse auf einem Parkplatz in der Saynstraße Hachenburg aufgefunden. Die ehrliche Finderin gab diesen umgehend bei der hiesigen Polizeiwache ab, die die Verliererin verständigen konnte. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Dokumenten auch ein erheblicher Bargeldbetrag. Die Freude bei der Verliererin war groß! Es gibt sie also noch, die ehrlichen Finder! Vielen Dank an die ehrliche Finderin!

