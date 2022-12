Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bandendiebstähle an zwei Tatorten mit zeitlichem Zusammenhang

Montabaur (ots)

Am 15.12.2022, gegen 10:00 Uhr kam es zunächst in der Aldi-Filiale in Wirges zu einem Taschendiebstahl z.N. einer 66-jährigen Kundin. Gegen 11:00 Uhr wurde sodann ein weiterer Diebstahl aus Handtasche im Rewe in Montabaur mitgeteilt. Aufgrund der Einsicht in Videoaufnahmen beider Märkte konnte der Verdacht auf eine dreiköpfige, männliche Tätergruppe verhärtet werden, welche gemeinschaftlich die Taten begangen haben dürften. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

