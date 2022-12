POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden/ Zeugen gesucht

Hachenburg (ots) - Am Montag, dem 12.12.2022 wurde zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr ein schwarzer Seat an der linken hinteren Seite erheblich beschädigt. Der oder die Unfallverursacher-/in beschädigte beim Ein- oder Ausparken, auf dem Parkplatz des Geschäftes "DEPOT" in der Saynstraße, den Pkw und setzte anschließend die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei ...

mehr