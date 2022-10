POL-KB: Bad Wildungen -Am helllichten Tag: Scheiben an zwei Autos eingeschlagen, Wertgegenstände gestohlen

Korbach (ots) - Insgesamt etwa 200 Liter Diesel entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus zwei Baggern in Diemelstadt-Rhoden. Die Baufahrzeuge wurden am Freitagnachmittag in einem Waldgebiet nahe dem "Holzplatz Rhoden" abgestellt. Am Montagmorgen mussten die Bauarbeiter feststellen, dass Unbekannte die Schlösser der Tankdeckel an zwei Baggern aufgebrochen hatten. Aus den Tanks zapften die Täter insgesamt etwa ...

